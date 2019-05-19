Михаил Кержаков: "Ростов" больше хотел этой победы (видео)
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Ростова" в 29-м туре чемпионата России.
- Проиграли. Многое не получалось сегодня. "Ростов" больше хотел этой победы. Вот и все резюме.
- При счете 0:1 у вас был потрясающий сейв. Бились до конца, получается, в надежде отыграться?
- Может быть пафосно прозвучит, но я просто выполнил свою работу.
Играли ребята, у кого было мало игровой практики, хотели проявить себя. Но не все сегодня получилось.
- Перед отъездом пресс-служба клуба поздравила вас с рождением сына. С особыми чувствами выходили на поле?
- Да не знаю... У меня в последние дни такая катавасия, туда-сюда. Сегодня первую ночь поспал более менее нормально.
Rusfootball.info
- Проиграли. Многое не получалось сегодня. "Ростов" больше хотел этой победы. Вот и все резюме.
- При счете 0:1 у вас был потрясающий сейв. Бились до конца, получается, в надежде отыграться?
- Может быть пафосно прозвучит, но я просто выполнил свою работу.
Играли ребята, у кого было мало игровой практики, хотели проявить себя. Но не все сегодня получилось.
- Перед отъездом пресс-служба клуба поздравила вас с рождением сына. С особыми чувствами выходили на поле?
- Да не знаю... У меня в последние дни такая катавасия, туда-сюда. Сегодня первую ночь поспал более менее нормально.
Rusfootball.info