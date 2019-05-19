Михаил Кержаков: "Ростов" больше хотел этой победы (видео)

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Ростова" в 29-м туре чемпионата России.- Проиграли. Многое не получалось сегодня. "Ростов" больше хотел этой победы. Вот и все резюме.- Может быть пафосно прозвучит, но я просто выполнил свою работу.Играли ребята, у кого было мало игровой практики, хотели проявить себя. Но не все сегодня получилось.- Да не знаю... У меня в последние дни такая катавасия, туда-сюда. Сегодня первую ночь поспал более менее нормально.