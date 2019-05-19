Михаил Кержаков: "Ростов" больше хотел этой победы (видео)

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал поражение от "Ростова" в 29-м туре чемпионата России.



- Проиграли. Многое не получалось сегодня. "Ростов" больше хотел этой победы. Вот и все резюме.

- При счете 0:1 у вас был потрясающий сейв. Бились до конца, получается, в надежде отыграться?

- Может быть пафосно прозвучит, но я просто выполнил свою работу.

Играли ребята, у кого было мало игровой практики, хотели проявить себя. Но не все сегодня получилось.

- Перед отъездом пресс-служба клуба поздравила вас с рождением сына. С особыми чувствами выходили на поле?

- Да не знаю... У меня в последние дни такая катавасия, туда-сюда. Сегодня первую ночь поспал более менее нормально.

Rusfootball.info
Теги: Кержаков М. Зенит Ростов Rвидео
Сегодня, 21:40
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