Гендиректор "Рубина": Гранат ради футбола готов отказаться от денег

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал о ситуации с окладами бывших и нынешних игроков команды.– У Граната была зарплата 1,5 миллиона евро. Он упал на 600 тысяч.– Человек просто любит футбол. Он готов ради него отказаться от денег.– Да. Я сказал ему: "Володя, в настоящий момент финансовое положение клуба не позволяет нам платить тебе такую зарплату. Я к тебе очень хорошо отношусь как к человек и игроку. Если сможешь найти себе команду, где тебе будут платить зарплату, я тебя прямо в этот же день отпущу без всякой компенсации. Это будет для нас очень положительный шаг с твоей стороны. Но вдруг если ты решишь остаться, говорю, что готов платить тебе 600 тысяч. Он сказал, что хочет играть и не хочет уезжать.