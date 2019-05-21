Алексей Ионов летом может покинуть "Ростов"

Полузащитник Алексей Ионов может покинуть "Ростов" в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport24.

Ионов присоединился к "Ростову" в качестве свободного агента после ухода из московского "Динамо" в 2017 году.

В составе команды с берегов Дона 30-летний Ионов провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 3 голевых передачи. Его контракт истекает летом 2020 года.
Теги: Ионов Ростов
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