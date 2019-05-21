Алексей Ионов летом может покинуть "Ростов"
Полузащитник Алексей Ионов может покинуть "Ростов" в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport24.
Ионов присоединился к "Ростову" в качестве свободного агента после ухода из московского "Динамо" в 2017 году.
В составе команды с берегов Дона 30-летний Ионов провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 3 голевых передачи. Его контракт истекает летом 2020 года.
Ионов присоединился к "Ростову" в качестве свободного агента после ухода из московского "Динамо" в 2017 году.
В составе команды с берегов Дона 30-летний Ионов провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 3 голевых передачи. Его контракт истекает летом 2020 года.