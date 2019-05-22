Геннадий Орлов: УЕФА виноват в том, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы. Они просчитались
Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы.
"Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.
Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский "Арсенал", но они просчитались.
Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку", - цитирует Орлова Sport24.ru.
"Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.
Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский "Арсенал", но они просчитались.
Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку", - цитирует Орлова Sport24.ru.