Виктор Классон: нужно сделать все для того, чтобы занять второе место

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.- Там тоже была была хорошая атмосфера. Но здесь она получше, здесь все наши болельщики. А там в Геленджике были просто русские, которым нравилась наша сборная. Здесь атмосфера гораздно лучше.- Очень хороший сезон. Конечно же он был непростой. Мы иногда хорошо играли, иногда - не очень. Была замечательная игра с "Севильей". Мы забили победный мяч в конце. Потом хорошая игра была с "Зенитом", но выиграть, к сожалению, не удалось. Хорошие игры были с "Байером" и "Валенсией".- Мы пока об этом не думаем. Думаем о следующей игре с "Рубином". Нужно все сделать для того, чтобы мы заняли второе место. Потом будет отпуск, потом сборы, потом мы вернемся и уже будем смотреть. Туда еще отобраться нужно будет.- Надеюсь, что они смогут им что-то противопоставить. Нам же нужно просто выиграть у "Рубина" и постараться занять второе место. Что нам достанется, то наше и будет.