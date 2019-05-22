Вандерсон: в этом сезоне было много игр, после которых чувствовал себя счастливым
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон пообщался с журналистами после открытой тренировки.
- Где лучше проводить открытые тренровки - здесь, на поле академии или на базе клуба?
- Для меня все эти места хороши. Академия прекрасная. Она впечатляет. Я везде себя чувствую прекрасно. Хорошо тренироваться во всех этих условиях.
- Пообщались с болельщиками, которые вывесили бразильский флаг? Какая у этого история?
- Я не видел, я не тренировался.
- Почему не тренировались? Сыграете ли в следующем матче?
- Да. Думаю, сыграю с "Рубином". Просто мне посоветовали взять день отдыха. Все в порядке.
- Как оцените для себя этот сезон и насколько успешно выступила команда?
- Лично для меня это один из лучших, если не лучший сезон в карьере. Думаю, для команды тоже. Мы могли бы быть и выше в таблице. В воскресенье постараемся победить.
- "Краснодар" купил Кайо. Вы знакомы с ним? Для вас важно, что летом к команде присоединится еще один бразилец?
- Если честно, не знаком. Но очень рад этому. Он мой соотечественник. Постараюсь ему помочь адаптироваться. Когда я пришел сюда, мне тоже помогли адаптироваться.
- Какой матч назвали бы самым лучшим в этом сезоне?
- Было много игр, после которых чувствовал себя счастливым. Если выделять отдельные игры, то это матч с "Валенсией". Мы тогда показали класс. Также были игры против "Зенита" и "Байера".
Rusfootball.info
- Где лучше проводить открытые тренровки - здесь, на поле академии или на базе клуба?
- Для меня все эти места хороши. Академия прекрасная. Она впечатляет. Я везде себя чувствую прекрасно. Хорошо тренироваться во всех этих условиях.
- Пообщались с болельщиками, которые вывесили бразильский флаг? Какая у этого история?
- Я не видел, я не тренировался.
- Почему не тренировались? Сыграете ли в следующем матче?
- Да. Думаю, сыграю с "Рубином". Просто мне посоветовали взять день отдыха. Все в порядке.
- Как оцените для себя этот сезон и насколько успешно выступила команда?
- Лично для меня это один из лучших, если не лучший сезон в карьере. Думаю, для команды тоже. Мы могли бы быть и выше в таблице. В воскресенье постараемся победить.
- "Краснодар" купил Кайо. Вы знакомы с ним? Для вас важно, что летом к команде присоединится еще один бразилец?
- Если честно, не знаком. Но очень рад этому. Он мой соотечественник. Постараюсь ему помочь адаптироваться. Когда я пришел сюда, мне тоже помогли адаптироваться.
- Какой матч назвали бы самым лучшим в этом сезоне?
- Было много игр, после которых чувствовал себя счастливым. Если выделять отдельные игры, то это матч с "Валенсией". Мы тогда показали класс. Также были игры против "Зенита" и "Байера".
Rusfootball.info