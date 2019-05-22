Вандерсон: в этом сезоне было много игр, после которых чувствовал себя счастливым

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон пообщался с журналистами после открытой тренировки.- Для меня все эти места хороши. Академия прекрасная. Она впечатляет. Я везде себя чувствую прекрасно. Хорошо тренироваться во всех этих условиях.- Я не видел, я не тренировался.- Да. Думаю, сыграю с "Рубином". Просто мне посоветовали взять день отдыха. Все в порядке.- Лично для меня это один из лучших, если не лучший сезон в карьере. Думаю, для команды тоже. Мы могли бы быть и выше в таблице. В воскресенье постараемся победить.- Если честно, не знаком. Но очень рад этому. Он мой соотечественник. Постараюсь ему помочь адаптироваться. Когда я пришел сюда, мне тоже помогли адаптироваться.- Было много игр, после которых чувствовал себя счастливым. Если выделять отдельные игры, то это матч с "Валенсией". Мы тогда показали класс. Также были игры против "Зенита" и "Байера".