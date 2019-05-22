Более трех тысяч болельщиков смотрели финал Кубка России на "РЖД Арене"

Прямую трансляцию финального матча Олимп-Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" на стадионе "РЖД Арена" смотрело 3115 зрителей.

Трансляция была организована "Локомотивом" для тех болельщиков, кто не смогу поехат на матч в Самару.

В финальном матче железнодорожники одержали победу с минимальным счетом и стали восьмикратным обладателем Кубка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Локомотив
Вчера, 23:00
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