Более трех тысяч болельщиков смотрели финал Кубка России на "РЖД Арене"
Прямую трансляцию финального матча Олимп-Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" на стадионе "РЖД Арена" смотрело 3115 зрителей.
Трансляция была организована "Локомотивом" для тех болельщиков, кто не смогу поехат на матч в Самару.
В финальном матче железнодорожники одержали победу с минимальным счетом и стали восьмикратным обладателем Кубка.
"Спорт-Экспресс"
Трансляция была организована "Локомотивом" для тех болельщиков, кто не смогу поехат на матч в Самару.
В финальном матче железнодорожники одержали победу с минимальным счетом и стали восьмикратным обладателем Кубка.
"Спорт-Экспресс"