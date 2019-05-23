"Оренбург" ведет переговоры с защитником "Хапоэля" Тель-Авив

Защитник "Хапоэля" Тель-Авив Эди Готлиб интересен "Оренбургу".

По данным Transfermarkt Готлиб оценивается в 500 тыс. евро.
Теги: Оренбург Хапоэль Тель-Авив
Сегодня, 15:05
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