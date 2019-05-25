Юрий Жирков: поменял мнение о фильме "Т-34" после обзора BadComedian
Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что изменил свое мнение о фильме "Т-34" после обзора блогера BadComedian.
"Знаете, когда в первый раз посмотрел "Т-34", мне, в принципе, понравилось. И по униформе, и по танкам. А потом посмотрел в обзоре BadComedian на все казусы в фильме и поменял мнение", - цитирует Жиркова Sport24.ru, который также рассказал о своих любимых фильмах о войне.
"Спасти рядового Райана", "Брестская крепость". Если брать советские фильмы, то постоянно смотрел "Аты-баты, шли солдаты". Или "Они сражались за родину", — поведал Жирков.
"Знаете, когда в первый раз посмотрел "Т-34", мне, в принципе, понравилось. И по униформе, и по танкам. А потом посмотрел в обзоре BadComedian на все казусы в фильме и поменял мнение", - цитирует Жиркова Sport24.ru, который также рассказал о своих любимых фильмах о войне.
"Спасти рядового Райана", "Брестская крепость". Если брать советские фильмы, то постоянно смотрел "Аты-баты, шли солдаты". Или "Они сражались за родину", — поведал Жирков.