У Кокорина в СИЗО появилась возможность посещать спортзал пять раз в неделю

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО, получил возможность посещать спортзал пять раз в неделю, рассказала адвокат Татьяна Стукалова.

"Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется", - цитирует Стукалову "РИА Новости".
Теги: Кокорин
Сегодня, 14:05
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