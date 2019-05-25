У Кокорина в СИЗО появилась возможность посещать спортзал пять раз в неделю
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО, получил возможность посещать спортзал пять раз в неделю, рассказала адвокат Татьяна Стукалова.
"Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется", - цитирует Стукалову "РИА Новости".
"Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется", - цитирует Стукалову "РИА Новости".