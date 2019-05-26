Божович: это позор. Мне очень стыдно

Главный тренер самарских «Крыльев» Миодраг Божович подвёл итоги крупного поражения от ЦСКА (0:6) и признался, что ему стыдно за такой результат:

- Трудно что-то сказать. Мы провалили игру. Заслуженно проиграли. В первом тайме, может, и выглядели чуть-чуть как команда... Допустили очень много ошибок. ЦСКА мог забивать ещё. Что сказать? Извиниться перед народом Самары, что проиграли?

Мы не должны поднимать никакой шум. Должны бороться в стыках, а после них принимать решения.

- Сможете пройти «Нижний Новгород»?

- Надеемся. Видел ли я их игру? Видел. Там есть игроки, которых я уже тренировал, я их знаю. Команда играет в футбол, тренер у них хороший, стадион хороший, народ болеет. Нам некуда деваться. И у нас хороший стадион и болельщики. Будет трудно и нам, и им. Главное, чтобы все было по-спортивному.

- Игроки сегодня не береглись перед стыковыми матчами?

- Мы берегли некоторых игроков. Но в любом случае так нельзя, это просто позор. Я не бегу от своей ответственности. Слово позор и ко мне относится. Мне очень стыдно.

- Команда заняла свое место по итогам сезона? Почему не смогли лучше?

- Могли лучше, но, к сожалению, у нас выпала группа лидеров из-за травм. Самедов, Джано, Корниленко, Чичерин, Канунников... Это все игроки основного состава. Если бы они с нами были, мы бы заняли место получше.

Но мы на том месте, которое заслужили, - приводит слова наставника корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Крылья Советов ЦСКА Божович
Сегодня, 16:26
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