Газинский: в этом сезоне были как одно целое (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы на "Рубином" (1:0) подвёл итоги сезона и рассказал о своих впечатлениях от работы с Каборе и Перейрой:

- Хотелось бы поздравить всех с окончанием сезона. Он получился очень насыщенным и достаточно интересным. Наверное, могли выступить и лучше. Но так получилось, и я хочу поблагодарить своих партнёров. Мы смогли занять призовое место, попасть в квалификацию Лиги чемпионов.



Самый запоминающийся матч этого сезона? Сегодняшний. Потому что сегодня провели последний матч Каборе и Перейра. Я очень рад, что играл с этими ребятами, делил раздевалку, поле и - чего греха таить - массажную койку. Желаю им всего наилучшего.

- Следили за результатами игры "Локомотива" и "Уфы"?

- Знали после первого тайма, что "Локо" выигрывает. После матча узнали, конечно, результат.

Были ли надежды на "Уфу"? Конечно, мы верили. Но мы в первую очередь хотел победить при своих болельщиках и проводить ребят, а потом уже думать обо всём другом.

- Третье место это успех?

- Я сказал, могли и лучшего результата добиться. Вторая половина сезона получилась скомканной. В целом, получился хороший сезон.

Чего не хватило? Молодая команда, мы строимся.

- Как собираетесь провести перерыв до матчей сборных? Отдыхать?

- У каждого футболиста есть план подготовки, буду работать. Мы профессионалы, понимаем значимость грядущих матчей. В сборной мы представляем свою страну, так что нужно хорошо подготовиться и качественно провести матч.

- Показалось, что в этом сезоне у "Краснодара" была хорошая атмосфера в раздевалке...

- Да, я согласен. У нас сплоченный коллектив. Не было разделения иностранцев и русских, мы все одно целое. Были лёгкие перепалки, но это нормально.

- А до этого были разделения?

- Да, безусловно. Хочешь, не хочешь, иностранцы больше общаются друг с другом, русские с русскими. В этом году получилось так, что мы были как одно целое.

- Правда, что Гранквист звонил по скайпу в раздевалку?

- Поздравили нас Гранквист, Жоаозиньо и Вандерсон.

- Как-то по-особенному проводили Перейру и Каборе?

- Особенно нет, но сегодня было завершение сезона, так что мы проводим ребят. Эти ребята дали очень много нам в плане результата, так что я рад, что мы провели с ними столько времени.

Будет ли банкет сегодня? Да.

Rusfootball.info
Теги: Газинский Краснодар Каборе Перейра Rвидео
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