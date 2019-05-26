Газинский: в этом сезоне были как одно целое (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы на "Рубином" (1:0) подвёл итоги сезона и рассказал о своих впечатлениях от работы с Каборе и Перейрой:- Хотелось бы поздравить всех с окончанием сезона. Он получился очень насыщенным и достаточно интересным. Наверное, могли выступить и лучше. Но так получилось, и я хочу поблагодарить своих партнёров. Мы смогли занять призовое место, попасть в квалификацию Лиги чемпионов.Самый запоминающийся матч этого сезона? Сегодняшний. Потому что сегодня провели последний матч Каборе и Перейра. Я очень рад, что играл с этими ребятами, делил раздевалку, поле и - чего греха таить - массажную койку. Желаю им всего наилучшего.- Знали после первого тайма, что "Локо" выигрывает. После матча узнали, конечно, результат.Были ли надежды на "Уфу"? Конечно, мы верили. Но мы в первую очередь хотел победить при своих болельщиках и проводить ребят, а потом уже думать обо всём другом.- Я сказал, могли и лучшего результата добиться. Вторая половина сезона получилась скомканной. В целом, получился хороший сезон.Чего не хватило? Молодая команда, мы строимся.- У каждого футболиста есть план подготовки, буду работать. Мы профессионалы, понимаем значимость грядущих матчей. В сборной мы представляем свою страну, так что нужно хорошо подготовиться и качественно провести матч.- Да, я согласен. У нас сплоченный коллектив. Не было разделения иностранцев и русских, мы все одно целое. Были лёгкие перепалки, но это нормально.- Да, безусловно. Хочешь, не хочешь, иностранцы больше общаются друг с другом, русские с русскими. В этом году получилось так, что мы были как одно целое.- Поздравили нас Гранквист, Жоаозиньо и Вандерсон.- Особенно нет, но сегодня было завершение сезона, так что мы проводим ребят. Эти ребята дали очень много нам в плане результата, так что я рад, что мы провели с ними столько времени.Будет ли банкет сегодня? Да.