Томас Цорн: Кононов? До заседания совета директоров ничего не комментируем
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что не будет комментировать вопрос будущего главного тренера "Спартака" Олега Кононова до заседания совета директоров, которое пройдет во вторник.
– После поражения в Оренбурге статус Кононова изменился? Что его ждет?
– Вы же знаете, у нас завтра пройдет совет директоров. До него мы ничего не комментируем, – сказал Цорн.
"Спорт-Экспресс"
– После поражения в Оренбурге статус Кононова изменился? Что его ждет?
– Вы же знаете, у нас завтра пройдет совет директоров. До него мы ничего не комментируем, – сказал Цорн.
"Спорт-Экспресс"