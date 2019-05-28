Новый формат лимита на легионеров будет утвержден на следующей неделе

Новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет утвержден на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Это произойдет на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом проинформировал президент организации Александр Дюков.

В настоящее время в чемпионате действует лимит "6+5": на поле могут быть не более шести иностранных футболистов. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян.

"Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться", — сказал Дюков.
Сегодня, 22:05
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