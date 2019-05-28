Новый формат лимита на легионеров будет утвержден на следующей неделе
Новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет утвержден на следующей неделе, сообщает ТАСС.
Это произойдет на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом проинформировал президент организации Александр Дюков.
В настоящее время в чемпионате действует лимит "6+5": на поле могут быть не более шести иностранных футболистов. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян.
"Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться", — сказал Дюков.
Это произойдет на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом проинформировал президент организации Александр Дюков.
В настоящее время в чемпионате действует лимит "6+5": на поле могут быть не более шести иностранных футболистов. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян.
"Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться", — сказал Дюков.