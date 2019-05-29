Генеральный директор "Анжи": до 18 июня можем заявиться в ПФЛ

"Анжи" может заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), для оформления всех документов у команды есть срок до 18 июня, заявил генеральный директор клуба из Дагестана Абсалутдин Агарагимов."Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это, в первую очередь, документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон. Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное решение.Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше. Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту — план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня", - сказал Агаларов.