Андрей Кобелев: у меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить
Российский тренер Олег Кобелев, который в "Динамо" работал вместе с Игорем Денисовым, прокомментировал решение футболиста завершить карьеру.
"Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: "Давай, Игорь, продолжай". У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное", - цитирует Кобелева ТАСС.
"Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: "Давай, Игорь, продолжай". У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное", - цитирует Кобелева ТАСС.