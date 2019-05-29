Андрей Кобелев: у меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить

Российский тренер Олег Кобелев, который в "Динамо" работал вместе с Игорем Денисовым, прокомментировал решение футболиста завершить карьеру.

"Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: "Давай, Игорь, продолжай". У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное", - цитирует Кобелева ТАСС.
Теги: Кобелев Денисов
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