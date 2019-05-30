Вадим Евсеев: любой счет скользкий. На этом уже обжигались "Барселона" и "ПСЖ"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Томью" (2:0).- Нервная игра. "Томь" достигла цели играть в стыках, мы не достигли тех целей, чтобы не играть в стыках. Игра была тяжелая. Мы не могли вскрыть оборону соперника в начале, моменты создать. Помогло стандартное положение. Во втором тайме заменами освежили команду, выпустив быстрых игроков. Доволен комадной, доволен игроками.- Если был бы другой счет, то было бы тоже недостаточно. Любой счет скользкий. На этом уже обжигалась "Барселона". "ПСЖ" тоже выигрывал 4:0. Мы сыграли первый тайм, будет второй.- Во втором тайме у нас были моменты. Тот же Карп туда врывался, Пауревич имел моменты. У других игроков тоже были моменты. Нужно более хлоднокровно быть в завершающей фазе. Сейчас давлеет больше результат, чем игра. Обе команды нервничают, идет борьба за инициативу. Стыки всегда приносят нервозность. Требовать комбинационной игры сейчас сложно.- Я же ответил на это. Мы освежили игру игроками. Они вышли и у каждого из них были моменты. Тилль своим движением заставил чуть-чуть сесть соперника. Кротов? Мы понимаем, что у нас лимит, и на сегодняшний день у нас есть выбор в лице Пуцко, Аликин, Безденежных, Сысуев. Кротова мы оставили на поле. Он с "Локо" хорошо сыграл.- Данные есть - 2-го июня у нас ответная игра с "Томью". Нужно подготовиться.