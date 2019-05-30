"Динамо" интересуется нападающим лиссабонского "Спортинга" Перейрой

Московское "Динамо" проявляет интерес к форварду лиссабонского "Спортинга" Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в "Нюрнберге".Контракт Перейры со "Спортингом" рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне на клубном уровне бразилец принял участие в 21 матче. На счету 23-летнего нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 2,5 млн.