"Динамо" интересуется нападающим лиссабонского "Спортинга" Перейрой

Московское "Динамо" проявляет интерес к форварду лиссабонского "Спортинга" Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в "Нюрнберге".

Контракт Перейры со "Спортингом" рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне на клубном уровне бразилец принял участие в 21 матче. На счету 23-летнего нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 2,5 млн.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спортинг Динамо Перейра
Вчера, 22:45
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