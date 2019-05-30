Бывший вице-президент ФК "Спартак" Измайлов вошел в состав правления ХК "Торпедо"
Бывший вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов вошел в состав правления хоккейного клуба "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
Измайлов работал в "Спартаке" с 2013 года и покинул московский клуб по окончании сезона-2018/19. Помимо должности вице-президента, он занимал пост генерального директора.
На пост генерального директора «Торпедо» вместо Яна Голубовского был назначен Александр Харламов, который ранее занимал пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА.
При этом, как сообщается на официальном сайте "Торпедо", Голубовский остается в клубе на должности генерального менеджера.
В новый состав правления нижегородского клуба, помимо Измайлова, вошли Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.
Sport24.ru
Измайлов работал в "Спартаке" с 2013 года и покинул московский клуб по окончании сезона-2018/19. Помимо должности вице-президента, он занимал пост генерального директора.
На пост генерального директора «Торпедо» вместо Яна Голубовского был назначен Александр Харламов, который ранее занимал пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА.
При этом, как сообщается на официальном сайте "Торпедо", Голубовский остается в клубе на должности генерального менеджера.
В новый состав правления нижегородского клуба, помимо Измайлова, вошли Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.
Sport24.ru