Давид Юрченко и Торбинский не останутся в "Енисее"

Вратарь Давид Юрченко и полузащитник Дмитрий Торбинский покинут "Енисей" по окончании контрактов, сообщил генеральный директор красноярского клуба Денис Рубцов.

Действующие соглашения 33-летнего Юрченко и 35-летнего Торбинского истекают 30 июня. "Енисей" по итогам сезона-2018/19 покинул РПЛ и будет выступать в ФНЛ.

"Ребята, скорее всего, будут играть в других командах. В «Енисее» они не останутся", - цитирует Рубцова "РБ".
Теги: Торбинский Юрченко Енисей
Сегодня, 04:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама