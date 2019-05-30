Давид Юрченко и Торбинский не останутся в "Енисее"
Вратарь Давид Юрченко и полузащитник Дмитрий Торбинский покинут "Енисей" по окончании контрактов, сообщил генеральный директор красноярского клуба Денис Рубцов.
Действующие соглашения 33-летнего Юрченко и 35-летнего Торбинского истекают 30 июня. "Енисей" по итогам сезона-2018/19 покинул РПЛ и будет выступать в ФНЛ.
"Ребята, скорее всего, будут играть в других командах. В «Енисее» они не останутся", - цитирует Рубцова "РБ".
Действующие соглашения 33-летнего Юрченко и 35-летнего Торбинского истекают 30 июня. "Енисей" по итогам сезона-2018/19 покинул РПЛ и будет выступать в ФНЛ.
"Ребята, скорее всего, будут играть в других командах. В «Енисее» они не останутся", - цитирует Рубцова "РБ".