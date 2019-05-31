Агент Янссена: Винсент открыт к переходу в Россию
Агент нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена Том Де Мюл прокомментировал слухи о возможном переезде игрока в Россию.
"Я могу подтвердить, что к Янссену проявляют интерес российские клубы. Мы ведем переговоры, поэтому я не могу назвать клуб. У нас много разных предложений, но Винсент открыт к переходу в Россию", - цитирует агента Sport24.
"Я могу подтвердить, что к Янссену проявляют интерес российские клубы. Мы ведем переговоры, поэтому я не могу назвать клуб. У нас много разных предложений, но Винсент открыт к переходу в Россию", - цитирует агента Sport24.