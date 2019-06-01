Александр Медведев: скорее всего, "Зенит" проведет матч с "Барселоной" в 2020 году
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче с "Барселоной".
"Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Хотя ещё матчей Лиги чемпионов не будет, но, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году. Шансы, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами", - цитирует Медведева ТАСС.
"Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Хотя ещё матчей Лиги чемпионов не будет, но, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году. Шансы, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами", - цитирует Медведева ТАСС.