Александр Медведев: скорее всего, "Зенит" проведет матч с "Барселоной" в 2020 году

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче с "Барселоной".

"Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Хотя ещё матчей Лиги чемпионов не будет, но, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году. Шансы, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами", - цитирует Медведева ТАСС.
Теги: Медведев Зенит Барселона
Сегодня, 17:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама