"Спартак" в прошлом сезоне заплатил агентам больше, чем "Зенит", ЦСКА и "Локо" вместе взятые
Стало известно, сколько денег перечислили агентам клубы РПЛ.
Больше всех потратился "Спартак", заплативший агентам более 688 млн рублей. "Зенит" заплатил агентам в три раза меньше. "Ростов" замыкает тройку. Тройку по этому показателю замкнул "Ростов".
Из 16 клубов РПЛ агентам платили только 11.
1. "Спартак" — 688,7 млн рублей
2. "Зенит" — 215
3. "Ростов" — 127,9
4. "Динамо" — 86,7
5. "Краснодар" — 66
6. "Локомотив" — 60,8
7. ЦСКА — 53,6
8. "Ахмат" — 34,9
9. "Рубин" — 27
10. "Оренбург" — 9,3
11. "Уфа" — 8,6
"Спорт Бизнес Консалтинг"
Больше всех потратился "Спартак", заплативший агентам более 688 млн рублей. "Зенит" заплатил агентам в три раза меньше. "Ростов" замыкает тройку. Тройку по этому показателю замкнул "Ростов".
Из 16 клубов РПЛ агентам платили только 11.
1. "Спартак" — 688,7 млн рублей
2. "Зенит" — 215
3. "Ростов" — 127,9
4. "Динамо" — 86,7
5. "Краснодар" — 66
6. "Локомотив" — 60,8
7. ЦСКА — 53,6
8. "Ахмат" — 34,9
9. "Рубин" — 27
10. "Оренбург" — 9,3
11. "Уфа" — 8,6
"Спорт Бизнес Консалтинг"