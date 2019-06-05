Роман Асхабадзе: Кононов так и не определился с оптимальным составом

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе заявил, что ему тяжело говорить про бывший клуб.

– В завершении – о "Спартаке". Согласны с мнением специалистов, что прежде всего красно-белым нужен атакующий полузащитник?

– Про "Спартак" очень тяжело говорить. Не знаю... Не думаю, что качественный атакующий полузащитник резко изменит всю картину, будет приносить результат.

– Почему?

– Здесь нужно говорить о многих позициях. В первую очередь должно быть какое-то понимание и стабильность на других местах на поле. А этого во второй части сезона не наблюдалось. Мы видели довольно серьезную ротацию. Кажется, никто в "Спартаке" не чувствует за собой железное место в составе. Такое ощущение, что тренерский штаб Кононова присматривался к подопечным, но к концу сезона так и не определился с оптимальным составом, с большинством позиций.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Асхабадзе Кононов Спартак
Сегодня, 11:48
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