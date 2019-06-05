Роман Асхабадзе: Кононов так и не определился с оптимальным составом

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе заявил, что ему тяжело говорить про бывший клуб.– Про "Спартак" очень тяжело говорить. Не знаю... Не думаю, что качественный атакующий полузащитник резко изменит всю картину, будет приносить результат.– Здесь нужно говорить о многих позициях. В первую очередь должно быть какое-то понимание и стабильность на других местах на поле. А этого во второй части сезона не наблюдалось. Мы видели довольно серьезную ротацию. Кажется, никто в "Спартаке" не чувствует за собой железное место в составе. Такое ощущение, что тренерский штаб Кононова присматривался к подопечным, но к концу сезона так и не определился с оптимальным составом, с большинством позиций.