РФС: материалов от РПЛ мы пока не получали, потому сложно говорить о целесообразности расширения

В пресс-службе РФС озвучили позицию организации касательно возможного расширения Премьер-лиги с 16 до 18 клубов. Ранее стало известно, что 15 клубов поддержали расширение РПЛ, а против выступил только "Спартак".

"Инициатива увеличения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил РПЛ предоставить аргументацию. Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения.

Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как — вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные, экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты", — сказали Sport24.ru в РФС.
Сегодня, 21:30
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