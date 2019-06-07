Экс-форвард "Манчестер Сити" может продолжить карьеру в чемпионате России
Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Суонси" Вилфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщили РИА Новости представители агентства Evol Sport, которые занимаются делами игрока сборной Кот-д'Ивуара.
"Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д'Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций. Его контракт со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно", - сообщил представитель агентства.
"Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д'Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций. Его контракт со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно", - сообщил представитель агентства.