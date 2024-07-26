"Чемпионат России по футболу начался. И "Зенит" прекрасен. Очень хорош Глушенков, который сейчас просто выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона страны. И "Зенит" стоит особняком. Посмотрим, какая команда или несколько команд к нему приблизятся. Поэтому главное - не терять очки на ровном месте", - сказал Губерниев.
Глушенков присоединился к петербургскому клубу в это летнее трансферное окно, с 24-летним игроком подписали контракт на четыре года с возможность продления. Прошлый сезон Максим провел в московском "Локомотиве", в составе "железнодорожников" он стал лучшим ассистентом РПЛ, записав на свой счет 16 голевых передач. В "Зените" Глушенков дебютировал в матче за Суперкубок против "Краснодара" (4:2), где он оформил дубль. В следующей игре за сине-бело-голубых в рамках 1-го тура РПЛ полузащитник также забил два гола самарским "Крыльям Советов" (4:0). Во всех забитых мячах россиянину ассистировал бразильский полузащитник Вендел.
Источник: "Советский спорт"
Губерниев: Глушенков выглядит как лучший бразилец в "Зените"
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил вклад в игру "Зенита" полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"