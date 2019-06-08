Мэр: Саранск готов принять финал Кубка или матч за Суперкубок России по футболу

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что "Мордовия-Арена" будет бороться за то, чтобы принять крупные футбольные соревнования.

"Мы готовы принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России. Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы, конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать", - цитирует мэра ТАСС.
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