Мэр: Саранск готов принять финал Кубка или матч за Суперкубок России по футболу
Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что "Мордовия-Арена" будет бороться за то, чтобы принять крупные футбольные соревнования.
"Мы готовы принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России. Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы, конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать", - цитирует мэра ТАСС.
"Мы готовы принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России. Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы, конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать", - цитирует мэра ТАСС.