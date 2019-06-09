Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за польский "Лех" в следующем сезоне
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в "Лехе", останется в польском клубе еще на год. Об этом сообщил агент Александр Маньяков, представляющий интересы Жамалетдинова.
По его словам, стороны близки к соглашению, по которому Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Он также отметил, что у "Леха" по окончании срока аренды будет первоочередное право выкупа российского игрока.
"Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в "Лехе" еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.
"Лех" думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.
Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию или продолжит карьеру в Польше, потому что у "Леха" будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Sport24.ru
По его словам, стороны близки к соглашению, по которому Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Он также отметил, что у "Леха" по окончании срока аренды будет первоочередное право выкупа российского игрока.
"Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в "Лехе" еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.
"Лех" думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.
Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию или продолжит карьеру в Польше, потому что у "Леха" будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Sport24.ru