Артем Дзюба: моя цель - Кержаков, иду за ним

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, что хочет превзойти рекорд Александра Кержакова в 30 забитых мячей в составе национальной команды.

"Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле", - цитирует Дзюбу "Известия".
Теги: Дзюба Кержаков Сборная России
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