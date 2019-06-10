Артем Дзюба: моя цель - Кержаков, иду за ним
Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, что хочет превзойти рекорд Александра Кержакова в 30 забитых мячей в составе национальной команды.
"Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле", - цитирует Дзюбу "Известия".
"Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле", - цитирует Дзюбу "Известия".