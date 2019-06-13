Александр Кокорин просит суд вынести справедливое решение
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к участникам заседания в Пресненском суде Москвы, которое посвящено апелляции по делу об участии форварда в двух драках в центре столицы осенью 2018-го, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
"Просим справедливости. Что здесь приходит, все люди, которые отвечают за судьбы людей, основывались на кодексах и в рамках того, что мы слышим, вынесли справедливое решение. Хочется, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разбирались, основываясь на уголовного кодексе и в рамках того, что мы совершили", – обратился к обвинителям Александр Кокорин.
"Спорт-Экспресс"
"Просим справедливости. Что здесь приходит, все люди, которые отвечают за судьбы людей, основывались на кодексах и в рамках того, что мы слышим, вынесли справедливое решение. Хочется, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разбирались, основываясь на уголовного кодексе и в рамках того, что мы совершили", – обратился к обвинителям Александр Кокорин.
"Спорт-Экспресс"