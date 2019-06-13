Станислав Черчесов: Кудряшов себя не рекламирует

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о защитнике Федоре Кудряшове.

– Что сделали с Кудряшовым в Турции? Он перестроился и хорошо провел матчи. Или он таким образом себя рекламирует?

– Нет, он себя не рекламирует. Бытие определяет сознание – это не я придумал. Кудряшов – он же наш футболист, с 17 лет в "Спартаке", Ромащенко его давно и хорошо знает. Другое дело, что команда сейчас другая. Но он всегда атаковал в "Спартаке". В последнее время третьим центральным защитником играл, где меньше возможностей. А в Турции его не сковывает ничего. Страна раскованная – просишь его играть открыто, но за два дня тяжело перестроиться. А сейчас он все время в этой среде!

– Вы на пресс-конференции выразили удивление, что его не зовут российские клубы.

– Я не выразил удивление, просто один журналист спросил. И все начали спрашивать. Вы его только что увидели? Мы-то его сто лет уже знаем. По мне лучше, чтобы он играл в Турции или еще где-то. Нас руководители клубы тоже часто спрашивают, и мы даем им характеристику. Кстати, часто мне позванивают и из других стран. Интересуются. Мы можем оценить футболиста, а решение принимают клубы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Кудряшов
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