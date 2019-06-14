Никола Влашич: привязался к Москве и люблю её
В книге тренера сборной Хорватии Златко Далича, посвящённой успехам его команды на чемпионате мира — 2018, полузащитник "Эвертона" Никола Влашич рассказал об отношении к Москве и России.
"В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки, и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА фантастичный клуб, весь дивизион отличный.
Ивица Олич – легенда в ЦСКА. Перед тем как я поехал на сбор команды, семь человек попросили мне обязательно передать ему привет от их имени. В сезоне — 2017/18 года Марио Пашалич забил два гола за "Спартак" против ЦСКА в обоих матчах. В моём клубе сердятся, когда слышат его имя. Все знают Ведрана Чорлуку. Русские очень уважают хорватов", — приводятся слова Влашича в книге.
"Чемпионат.сом"
"В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки, и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА фантастичный клуб, весь дивизион отличный.
Ивица Олич – легенда в ЦСКА. Перед тем как я поехал на сбор команды, семь человек попросили мне обязательно передать ему привет от их имени. В сезоне — 2017/18 года Марио Пашалич забил два гола за "Спартак" против ЦСКА в обоих матчах. В моём клубе сердятся, когда слышат его имя. Все знают Ведрана Чорлуку. Русские очень уважают хорватов", — приводятся слова Влашича в книге.
"Чемпионат.сом"