Стипе Плетикоса: Влашичу надо идти не за деньгами в топ-клуб, а к хорошему тренеру в хороший чемпионат

Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" хорват Стипе Плетикоса прокомментировал возможность продолжения карьеры своего соотечественника Николы Влашича в ЦСКА.

"Много читал в хорватских газетах о том, что у ЦСКА нет опции выкупа Влашича из "Эвертона". Так что пока его будущее неизвестно. Мы живем в одном городе, и несколько дней назад я видел в Сплите его папу Йошко. Мы много разговаривали о Николе и о том, как он выступал в этом сезоне за ЦСКА. Главное сейчас — выбрать команду, где Никола сможет прогрессировать дальше. Он все-таки молодой парень, его ждет чемпионат Европы, который скоро начинается в Италии. Конечно, думаю, если у ЦСКА есть такой шанс, они сделают все, чтобы его удержать.

Я сказал папе Николы о том, что не надо идти ни за деньгами, ни за большим клубом, а надо выбрать внимательно и хорошего тренера, и хороший чемпионат, где играют в качественный футбол и где Влашич может дальше прогрессировать. Это самое главное для молодого игрока. В том году он сделал очень большой шаг, и я надеюсь, что и дальше он будет расти над собой", - цитирует Плетикосу Sport24.ru.
Теги: Плетикоса Влашич Спартак
Сегодня, 16:07
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