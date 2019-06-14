Игорь Гамула - о продлении "Ростовом" контракта с Еременко: молодцы, что продлили

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал продление клубом контракта с полузащитником Романом Еременко. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на 4 сезона.

"Рисковано ли заключать контракт на четыре года с 32-летним игроком? Я что, должен все знать? Опасно — не опасно. Не думаю, что кому-то важно мое мнение по этому вопросу.

Еременко — хороший футболист. Если продлили, значит, так надо. Молодцы!", - цитирует Гамулу Sport24.ru.
Теги: Гамула Еременко Ростов
Сегодня, 19:17
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