Игорь Гамула - о продлении "Ростовом" контракта с Еременко: молодцы, что продлили
Селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал продление клубом контракта с полузащитником Романом Еременко. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на 4 сезона.
"Рисковано ли заключать контракт на четыре года с 32-летним игроком? Я что, должен все знать? Опасно — не опасно. Не думаю, что кому-то важно мое мнение по этому вопросу.
Еременко — хороший футболист. Если продлили, значит, так надо. Молодцы!", - цитирует Гамулу Sport24.ru.
"Рисковано ли заключать контракт на четыре года с 32-летним игроком? Я что, должен все знать? Опасно — не опасно. Не думаю, что кому-то важно мое мнение по этому вопросу.
Еременко — хороший футболист. Если продлили, значит, так надо. Молодцы!", - цитирует Гамулу Sport24.ru.