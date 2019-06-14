"Спартак" и "Динамо" интересуются игроком молодёжной сборной Сенегала
"Спартак" и "Динамо" интересуются вингером молодёжной сборной Сенегала и клуба "Кэйор Фут" Амаду Санья, сообщает "Чемпионат.сом".
В услугах 20-летнего сенегальского футболиста заинтересованы также "Валенсия", которая готова заплатить за Санья € 300 тыс, и два немецких клуба, выступающих в Бундеслиге. Санья вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира 2019 года среди сборных, состоящих из игроков до 20 лет.
В услугах 20-летнего сенегальского футболиста заинтересованы также "Валенсия", которая готова заплатить за Санья € 300 тыс, и два немецких клуба, выступающих в Бундеслиге. Санья вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира 2019 года среди сборных, состоящих из игроков до 20 лет.