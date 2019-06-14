Дмитрий Комбаров: "Крылья Советов"? Это слухи

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном переходе в "Крылья Советов".

"Переход в "Крылья"? Это слухи", - цитирует Комбарова "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. За "Спартак" он играет с 2010 года.
Теги: Комбаров Крылья Советов
Сегодня, 11:48
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