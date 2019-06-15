Источник: Вомбергар и Безденежных, похоже, покинут "Уфу"

Как сообщает "Чемпионат", Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных, скорее всего, покинут команду. Руководство клуба уведомило футболистов, что они могут искать новые клубы.

"Уфа" финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона. В стыковых матчах команда сумела одолеть "Томь" (2:0, 0:1).

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Теги: Уфа Безденежных Вомбергар
Сегодня, 19:47
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