Илья Гапонов: Фернандо - чемпион по очкам на тренировках в мае

Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, кто из игроков больше других впечатлил его на первых тренировках с командой, и раскрыл систему подсчета баллов на занятиях.

— Больше всех впечатлил Зобнин — у него запредельная работоспособность. Еще, конечно, Адриано — один из лучших нападающих, с кем вообще играл.

— Расскажи про оценки на тренировках, которые ставит Кононов.

— Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение — удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.

— Кто в мае чемпион?

— Фернандо — 62 очка.

— А ты на каком месте?

— На 12-м.

— Платил в мае за ужин?

— Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил — для меня это достаточно существенная сумма.

— Кто из легенд в мае во второй половине, кто платит? Глушаков, Комбаров?

— Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.

Sports.ru
Теги: Гапонов Фернандо Спартак
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