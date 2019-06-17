Илья Гапонов: Фернандо - чемпион по очкам на тренировках в мае
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, кто из игроков больше других впечатлил его на первых тренировках с командой, и раскрыл систему подсчета баллов на занятиях.
— Больше всех впечатлил Зобнин — у него запредельная работоспособность. Еще, конечно, Адриано — один из лучших нападающих, с кем вообще играл.
— Расскажи про оценки на тренировках, которые ставит Кононов.
— Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение — удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.
— Кто в мае чемпион?
— Фернандо — 62 очка.
— А ты на каком месте?
— На 12-м.
— Платил в мае за ужин?
— Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил — для меня это достаточно существенная сумма.
— Кто из легенд в мае во второй половине, кто платит? Глушаков, Комбаров?
— Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.
Sports.ru
— Больше всех впечатлил Зобнин — у него запредельная работоспособность. Еще, конечно, Адриано — один из лучших нападающих, с кем вообще играл.
— Расскажи про оценки на тренировках, которые ставит Кононов.
— Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение — удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.
— Кто в мае чемпион?
— Фернандо — 62 очка.
— А ты на каком месте?
— На 12-м.
— Платил в мае за ужин?
— Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил — для меня это достаточно существенная сумма.
— Кто из легенд в мае во второй половине, кто платит? Глушаков, Комбаров?
— Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.
Sports.ru