Илья Гапонов: Фернандо - чемпион по очкам на тренировках в мае

Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, кто из игроков больше других впечатлил его на первых тренировках с командой, и раскрыл систему подсчета баллов на занятиях.— Больше всех впечатлил Зобнин — у него запредельная работоспособность. Еще, конечно, Адриано — один из лучших нападающих, с кем вообще играл.— Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение — удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.— Фернандо — 62 очка.— На 12-м.— Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил — для меня это достаточно существенная сумма.— Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.