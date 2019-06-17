Дмитрий Сычев отказался комментировать расширение РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев отказался говорить о возможном расширении количества участников РПЛ.

"Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему", - цитируют Сычева "Известия".
Теги: Сычев Сборная России
Сегодня, 03:35
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