Дмитрий Сычев отказался комментировать расширение РПЛ
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев отказался говорить о возможном расширении количества участников РПЛ.
"Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему", - цитируют Сычева "Известия".
"Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему", - цитируют Сычева "Известия".