Герман Ткаченко рассказал две футбольные мечты Жиркова
Герман Ткаченко о делах Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и других футболистов.
– Какая ситуация по Жиркову?
– Хорошая. Мы получили нормальное предложение от "Зенита" по поводу продления соглашения.
– На какой срок?
– На год. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы все уладить.
– Ему сильно придется упасть по зарплате?
– Нет. Но там определенная часть уходит в бонусы.
– Неужели Жирков действительно хочет еще поиграть в "Тамбове"?
– У него две футбольные мечты – сыграть за "Балтику" и за "Тамбов"(в Тамбове Жирков родился, в Калининграде жила его супруга). Он даже когда в "Анжи" переходил, говорил мне про эти клубы. Но в любом случае Юра продлит контракт с "Зенитом".
"Спорт-Экспресс"
– Какая ситуация по Жиркову?
– Хорошая. Мы получили нормальное предложение от "Зенита" по поводу продления соглашения.
– На какой срок?
– На год. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы все уладить.
– Ему сильно придется упасть по зарплате?
– Нет. Но там определенная часть уходит в бонусы.
– Неужели Жирков действительно хочет еще поиграть в "Тамбове"?
– У него две футбольные мечты – сыграть за "Балтику" и за "Тамбов"(в Тамбове Жирков родился, в Калининграде жила его супруга). Он даже когда в "Анжи" переходил, говорил мне про эти клубы. Но в любом случае Юра продлит контракт с "Зенитом".
"Спорт-Экспресс"