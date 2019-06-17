Герман Ткаченко рассказал две футбольные мечты Жиркова

Герман Ткаченко о делах Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и других футболистов.

– Какая ситуация по Жиркову?

– Хорошая. Мы получили нормальное предложение от "Зенита" по поводу продления соглашения.

– На какой срок?

– На год. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы все уладить.

– Ему сильно придется упасть по зарплате?

– Нет. Но там определенная часть уходит в бонусы.

– Неужели Жирков действительно хочет еще поиграть в "Тамбове"?

– У него две футбольные мечты – сыграть за "Балтику" и за "Тамбов"(в Тамбове Жирков родился, в Калининграде жила его супруга). Он даже когда в "Анжи" переходил, говорил мне про эти клубы. Но в любом случае Юра продлит контракт с "Зенитом".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ткаченко
Сегодня, 04:01
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