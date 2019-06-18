"Ростов" представил форму на новый сезон

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Встречаем!



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Наша форма на новый футбольный сезон!#мыростов pic.twitter.com/GHD0MqOFhi — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2019

"Ростов" представил комплект формы на сезон-2018/19.Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой. Форма вратаря выполнена в сером цвете.