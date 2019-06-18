"Ростов" представил форму на новый сезон
"Ростов" представил комплект формы на сезон-2018/19.
Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой. Форма вратаря выполнена в сером цвете.
Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой. Форма вратаря выполнена в сером цвете.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2019
Встречаем!
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Наша форма на новый футбольный сезон!#мыростов pic.twitter.com/GHD0MqOFhi