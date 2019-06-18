"Ростов" представил форму на новый сезон

"Ростов" представил комплект формы на сезон-2018/19.

Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой. Форма вратаря выполнена в сером цвете.

Теги: Ростов
Сегодня, 11:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама