Старший тренер ФК «Чайки»: нет опасений, что клуб не будет выступать в ФНЛ

Старший тренер ФК «Чайки» Виталий Семакин после результативной ничьей в товарищеском матче с «Краснодаром» (2:2) рассказал, что его команда точно будет играть в ФНЛ в грядущем сезоне:

— Это наша первая товарищеская игра, команда ещё только строится. Собрались 12 июня, провели микроцикл. Задача на матч с «Краснодаром» была посмотреть наши слабые места на фоне сильного соперника. Поняли, над чем надо работать, какие зоны укреплять. В целом, мы довольны результатом. Недовольны игрой в обороне. У нас было много ошибок в этой линии. Хотя мы играли с квалифицированной командой, которая будет в этом сезоне выступать в Лиге чемпионов. Эта встреча показала, что нам надо работать над переходом из атаки в оборону. Со стороны «Краснодара» была недооценка, я так думаю. Но полагаю, что эта команда готова бороться за чемпионство.

— Как возникла идея провести матч именно с «Краснодаром»?

— Генеральный директор нашего клуба Дмитрий Воецкий раньше работал в «Краснодаре», а я учусь с Мурадом Мусаевым на категорию «А». Совместно договорились и так спланировали игру.

— Какие задачи команда ставит на следующий сезон?

— Руководство клуба и президент нам пока ещё не поставили их. Нам ещё предстоит это услышать.

— Нет опасения, что после скандала с матчем «Чайка» — «Черноморец», договорной характер которого доказан, ваш клуб не будет выступать в ФНЛ?

— Нет, всё нормально.

— Это точно известно?

— Да.

— Но в КДК РФС говорят, что расследование продолжается.

— Я об этом ничего не слышал, мы готовимся к старту в штатном режиме, - приводит слова Семакина корреспондент Rusfootball.info

Напоминаем, что ФК «Чайку» подозревают в проведении договорного матча в зоне «Юг» ПФЛ с командой «Черноморец». Расследование КДК на данный момент продолжается.
Теги: Чайка Краснодар
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