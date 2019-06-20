РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров в РПЛ

26 июня состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором планируется, что руководящий орган РФС окончательно утвердит изменение лимита на легионеров в российской Премьер-лиге с сезона-2020/21.

Фаворитом у большинства сторон считается формат "8+17", при котором в заявку на сезон клубы смогут вносить не более восьми легионеров.

Также ожидается, что исполком обсудит возможное расширение РПЛ с 16 до 18 команд.

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Вчера, 23:28
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