РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров в РПЛ
26 июня состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором планируется, что руководящий орган РФС окончательно утвердит изменение лимита на легионеров в российской Премьер-лиге с сезона-2020/21.
Фаворитом у большинства сторон считается формат "8+17", при котором в заявку на сезон клубы смогут вносить не более восьми легионеров.
Также ожидается, что исполком обсудит возможное расширение РПЛ с 16 до 18 команд.
"Рейтинг букмекеров"
Фаворитом у большинства сторон считается формат "8+17", при котором в заявку на сезон клубы смогут вносить не более восьми легионеров.
Также ожидается, что исполком обсудит возможное расширение РПЛ с 16 до 18 команд.
"Рейтинг букмекеров"