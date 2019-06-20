Агент Влашича: зарплата Николы в ЦСКА выросла

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал подписание полноценного контракта футболистом с московским клубом.

– Вы довольны сделкой?

– Естественно. Я думаю, все рады – и Никола, и клуб, и болельщики.

– Решение остаться в ЦСКА было трудным решением?

– Совсем нет. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом – с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнеров по команде, болельщиков. Это был легкий выбор для нас.

– Он изначально хотел остаться в ЦСКА?

– Да, конечно. Если бы не хотел, не подписал бы контракт. Особенно так рано – сегодня только 20 июня, много клубов готовы были вести переговоры и дальше.

– Финансовая составляющая контракта Влашича с ЦСКА лучше, чем с "Эвертоном"?

– Да, и это нормально. В "Эвертон" он пришел совсем молодым игроком. Нынешний контракт – следующий шаг в развитии. Не исключаю, что "Эвертон" мог бы предложить Николе новый контракт, если бы он остался.

– Зарплата выросла?

– Да.

– В два раза?

– Я не могу комментировать финансовые детали.

– Влашичем интересовались итальянские клубы. Это был предметный интерес?

– Да. К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

– Почему заключили контракт на пять лет?

– ЦСКА хотел его подписать на такой срок. Пятилетний контракт – нормально для игроков такого возраста.

"СЭ"
Теги: Влашич ЦСКА
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