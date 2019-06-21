Руслан Пименов о ситуации с трансфером Мурило: то, что главный тренер говорит об этом в прессе, означает, что назрел конфликт

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о самых громких трансферах РПЛ в нынешнее лето.

- «Локомотив» подписал 22-летнего бразильского защитника Мурило. Однако главный тренер Юрий Семин недоволен этим трансфером. Наставник команды желал усилить состав полузащитником Романом Еременко. Как смотрите на ситуацию?

- Нехорошо, что уже перед стартом сезона внутри клуба начинаются какие-то волнения. Это обязательно отразится на играх в чемпионате. Это говорит о том, что есть какое-то недопонимание и идет определенная борьба. Юрий Павлович за три года завоевал три трофея - это говорит само за себя. А если с главным тренером не согласовали трансфер - это неправильно. То, что главный тренер открыто говорит об этой ситуации в прессе, означает, что назрел конфликт.

- Словом, вы в этой ситуации на стороне Семина?

- Да, я на стороне главного тренера.Потому что он делает результат и делал результат неоднократно. Просто мы в других командах видели, что в итоге происходит, когда решение по трансферам принимается без главного тренера. Прекрасный пример в этом отношении, наверное, «Спартак». Но надеюсь, что конфликт небольшой и он будут исчерпан.

- «Спартак» приобрел нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе...

- ... который за «Рому» никогда не играл. В общем, как обычно. Играл, насколько известно, в последнее время в Греции. Не знаю, как относиться к этому трансферу - игра покажет. Статистика у него, конечно, не суперсерьезная...

- По слухам, трансфер красно-белым обошелся в 9 миллионов евро. Не многовато ли?

- Посмотрим - время покажет, отработает он эти деньги или нет.

- В то же время «Спартак» расстался с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым...

- Ну, это история за скобками. Там и болельщики, и много всего. Поэтому, может быть, это и к лучшему. И если каждый раз вносится какой-то негатив, какой-то дисбаланс на домашних и выездных играх, это означает, что, наверное, нужно поменять клуб. Теперь такого негативного фона, наверное, не будет у болельщиков.
Теги: Локомотив Семин Пименов Спартак
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама