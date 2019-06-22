"Торпедо" разгромил "Шеффилд" в матче 95-летию клуба
В Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного "Торпедо".
Товарищеский матч
"Торпедо" Москва – "Шеффилд" 5:0
[b]Голы: Лебеденко, 18, Джикия, 57, Кертанов, 60, Артём Самсонов, 84, Джикия, 87
"Торпедо" Москва: Цыган (Цицилин, 46), Багаев (Самсонов, 46), Шоркин (Шустиков, 46), Самошников (Кертанов, 46), Божин (Лях, 46), Елисеев (Орехов, 46), Рязанцев (Плетнев, 46), Калугин (Гладышев, 46), Галоян (Селюков, 46), Сергеев (Джикия, 46), Лебеденко (Дёгтев, 46)
"Шеффилд": Инграм, Тёрнер, Даркин, Мэт (Савин, 52), Дэнн, Джеймс, Пух, Робинсон, Кокси, Рид, Демид
Предупреждения: Рязанцев, 33, Джикия, 58, Лях, 78, Довгань, 80
Товарищеский матч
"Торпедо" Москва – "Шеффилд" 5:0
[b]Голы: Лебеденко, 18, Джикия, 57, Кертанов, 60, Артём Самсонов, 84, Джикия, 87
"Торпедо" Москва: Цыган (Цицилин, 46), Багаев (Самсонов, 46), Шоркин (Шустиков, 46), Самошников (Кертанов, 46), Божин (Лях, 46), Елисеев (Орехов, 46), Рязанцев (Плетнев, 46), Калугин (Гладышев, 46), Галоян (Селюков, 46), Сергеев (Джикия, 46), Лебеденко (Дёгтев, 46)
"Шеффилд": Инграм, Тёрнер, Даркин, Мэт (Савин, 52), Дэнн, Джеймс, Пух, Робинсон, Кокси, Рид, Демид
Предупреждения: Рязанцев, 33, Джикия, 58, Лях, 78, Довгань, 80