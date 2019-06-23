Джикия получил приз лучшего игрока "Спартака" в сезоне

Защитник Георгий Джикия признан лучшим игроком "красно-белых" в прошедшем сезоне по версии болельщиков. Россиянин занял первое место в голосовании на сайте SрartakFоrum– Дорогие болельщики! Очень благодарен Вам за такую высокую оценку моей игры! Буду стараться и в будущем оправдывать ваше доверие! Безумно приятно получить такой подарок! Спасибо, – написал Джикия в своём инстаграме.В чемпионате Россия Джикия провёл 26 матчей и забил 2 гола.