Яркая вывеска и несоответствие содержания: ЦСКА и «Краснодар» оставили всё самое интересное на потом
Яркая вывеска и несоответствие содержания: ЦСКА и «Краснодар» оставили всё самое интересное на потом
На Кубке Пари Матч Премьер, проходящем в Австрии, завершился первый тур. В четверг ЦСКА уступил с минимальным счётом «Краснодару», но вряд ли дал поводы для того, чтобы беспокоиться о московском клубе.
? «Краснодар» и ЦСКА берут старт в Кубке Париматч Премьер!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 27, 2019
?Кто сумеет добиться положительного результата в сегодняшней встрече?
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Было заметно, что обеим командам давалось непросто выдерживать высокие скорости. Из-за сильной жары в Австрии поединки превращались в настоящую борьбу за выживание. Судьям приходилось делать паузы для водопоев, да и на поле регулярно возникали остановки. Если в плане созидания у команд получалось немного, то с настроем было всё в порядке. Даже можно сказать, что в определённой степени игроки перестарались. Виктор Васин ещё в первом тайме получил рассечение в борьбе за верховой мяч, а Бородин покинул поле перед самым перерывом из-за травмы. Неприятный эпизод возник и с участием Ефремова, который полсе верховой борьбы жёстко упал на землю, ударившись головой. К счастью, обошлось без серьёзных последствий.
Цена стандарта
«Краснодар» в этом матче предстал с экспериментальным центром поля. Мало того, что пришлось обходиться без покинувших клуб Перейры и Каборе, так ещё и не сыграл залечивающий травму Юрий Газинский. В итоге в центре поля получилось довольно необычное сочетание Камболов – Уткин – Намли. Естественно, что с подобным несыгранным треугольником «Краснодару» было довольно сложно выстраивать комбинационную игру с упором на владение мячом.
ЦСКА в первом тайме выглядел интереснее, хотя и «армейцы» не ставили сопернику неразрешимых задач. Опасные моменты преимущественно возникали после дальних ударов и стандартов. Хороший шанс был у Чалова и Нисимуры, которые организовали опаснейший выпад два в два. Чалов выкатывал мяч под удар японскому легионеру, но с передачей сплоховал, позволив «Краснодару» нейтрализовать угрозу.
Александр Мартынович открывает счёт голам «Краснодара» на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 27, 2019
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Всё шло к тому, что команды уйдут на перерыв при ничейном счёте. Но уже перед самым свистком «Краснодар» открыл счёт, забив довольно нелогичный мяч. После навеса с углового защитника ЦСКА забыли в своей штрафной Мартыновича, который пробил головой. Мяч полетел не слишком сильно, а Акинфеев, казалось, контролировал ситуацию. Но в итоге рикошетом от штанги мяч попал в дальний угол.
Всё ради эксперимнтов
Главные тренеры команд воспользовались предоставленным шансом посмотреть в деле максимальное количество игроков. Так, «Краснодар» в итоге сделал 10 замен, а ЦСКА – 6. Во втором тайме составы команд и вовсе напоминали игру дублей. У ЦСКА, наконец, игровое время было предоставлено Лассане Н’Диайе, который после ухода Абеля Эрнандеса имеет неплохие шансы на то, чтобы стать игроком ротации. Но форвард из Мали ничем себя не проявил, покинув поле без ударов по чужим воротам.
Вообще, ЦСКА хоть и старался уйти от поражения, но делал это не слишком мастеровито. Чалов продолжал оставаться главной ударной силой москвичей, но и ему не хватало изобретательности. А в концовке «Краснодар», выдержав 15-20 минут давления соперника, прибрал мяч к ногам и спокойно довёл дело до победы. Южане вполне могли забить второй мяч, но после очень опасного удара со штрафного свою команду выручил Акинфеев.
? Гол Александра Мартыновича приносит «Краснодару» первую победу на Кубке Париматч Премьер.#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/gFnW4vMphw— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 27, 2019
В целом, команды так и не порадовали немногочисленных болельщиков, присутствовавших на трибунах. Зато наставник сборной России Станислав Черчесов явно расширил познания о подрастающем поколении отечественных клубов.
В следующем туре турнира сыграют лидеры – «Ростов» и «Краснодар». Не менее горячим обещает быть московское дерби: вряд ли футболисты ЦСКА и «Спартака» будут беречь себя, учитывая сверхяркую вывеску.
Кубок Париматч Премьер
1 тур
"Краснодар" – ЦСКА 1:0
Гол: Мартынович, 45+1
"Краснодар": Сафонов, Бородин (Грицаенко, 44), Мартынович (Фьолусон, 46), Стоцкий (Петров, 63), Скопинцев (Гогличидзе, 55), Камболов (Голубев, 46), Намли (Черников, 63), Уткин (Сперцян, 46), Шапи-Сулейманов (Григорян, 63), Вандерсон (Халназаров, 46), Ари (Игнатьев, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян, Магнуссон, Васин (Сарлая, 46), Набабкин (Аванесян, 66), Марадишвили, Обляков (Кучаев, 66), Бийол (Янов, 66), Ефремов, Нисимура (Востриков, 75), Чалов (Н'Диай, 66).
Предупреждения: Аванесян, 76
Фото - "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.