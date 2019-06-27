Яркая вывеска и несоответствие содержания: ЦСКА и «Краснодар» оставили всё самое интересное на потом

На Кубке Пари Матч Премьер, проходящем в Австрии, завершился первый тур. В четверг ЦСКА уступил с минимальным счётом «Краснодару», но вряд ли дал поводы для того, чтобы беспокоиться о московском клубе.

