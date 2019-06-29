Есть лидер! «Краснодар» победил «Ростов» и стал первым на Кубке «Париматч Премьер»

?? Даниил Уткин удваивает счёт после розыгрыша стандартного положения.



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? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/G6fBDQtwvh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019

Образцовые приём, обработка мяча и пас на выход от Вани Игнатьева. Ну и как итог лёгкий гол Халназарова #КубокПариМатчПремьер #КраснодарРостов 3:0 pic.twitter.com/m9uFI0Nw0a — Ваня Карпов (@OnooQ) June 30, 2019