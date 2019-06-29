Есть лидер! «Краснодар» победил «Ростов» и стал первым на Кубке «Париматч Премьер»
«Быки», обыгравшие в прошлом матче ЦСКА, одержали вторую победу на летнем межсезонном турнире и возглавили таблицу. О дебюте голландского молодого полузащитника де Вильена и роскошном стандарте от команды Мусаева.
Игру между «Ростовом» и «Краснодаром» перенесли на такое раннее время из-за австрийской жары. Первоначально открывать второй тур Кубка «Париматч Премьер» должны были в обед, но организаторы решились не издеваться над здоровьем футболистов. Тем более матч был назначен на воскресенье – и катастрофической потери по телевизионным зрителям наверняка не состоялось.
Хотя привыкать ли участникам южного дерби к высокой температуре? Наверное, нет, но 36 градусов, при которых играли «Краснодар» и ЦСКА, уже совсем перебор.
Мусаев на вторую встречу на товарищеском турнире выпустил Фьолусона и Ольссона. В этом заключалось главное изменение в составе команды Мусаева. На матч против ЦСКА выходили Уткин и Камболов. Место Сафонова в воротах занял Синицын.
В основе «Ростова» вышел, наверное, самый интересный игрок в нынешнем донском составе Роман Ерёменко. И ещё Карпин решил дать шанс в старте Шомуродову, который занял место Байрамяна.
Игра начиналась в хорошем темпе (его на Кубке «Париматч Премьер» не поддерживал только «Спартак»), но при этом конкретных моментов пришлось ждать четверть встречи. Был заблокированный удар Ивелина Попова с линии штрафной, Ольссон старался перебросить Песьякова в ближнем бою, но всё это не тянуло на полноценные голевые моменты.
На исходе двадцати минут всё очевиднее становилось преимущество «Краснодара». «Быки» обложили дончан угловыми. В результате одного из них Фьолусон мог забивать в пустые, но в геройском подкате Глебов своих партнёров выручил, а Ольссон на добивании попал в штангу.
Швед вообще был наиболее активным в составе обеих команд. Тот же Ерёменко старался играть тонко, но получалось не очень удачно (иногда из-за партнёров), а вот Ольссон успевал собирать фолы на своей половине поля, бороться при стандартах, а ещё здорово организовывал контратаки.
И ближе к перерыву он добился своего. Шведский хавбек вошёл в штрафную, где его с нарушением правил остановил Мамин. Арбитр поставил пенальти, который реализовал Ари. Песьяков почти выручил, но вратарю «Ростова» немного не повезло.
Это, кстати, был первый пенальти, назначенный на турнире.
Отдыхать «Ростов» ушёл, проигрывая. Нельзя сказать, что у «Краснодара» был существенный игровой перевес, но на чужой половине поля «быки» действовали более акцентированно. К тому же сказалась физика. В конце первого тайма команда Карпина выглядела совсем вымотанной. В этом плане соперник выглядел куда предпочтительнее.
К традиционным кадровым переменам на товарищеском турнире тренеры подошли по-разному. Карпин поменял весь состав, Мусаев выпустил только четверо свежих футболистов. Естественно, это лишь упрочило положение «Краснодара». Глобальные перемены по ходу игры добавляют мало сыгранности и цельности.
Ещё до середины второго тайма «быки» сделали после стандарта счёт комфортным. Мяч на свой счёт записал молодой Уткин, но крутым был весь розыгрыш.
А ведь в прошлом сезоне стандартные положения были слабым местом «Краснодара». Хорошо, если тренерский штаб сможет окончательно исправить этот момент до квалификации Лиги чемпионов.
За «Краснодар» дебютировал голландский новичок де Вильен. Он заменил другого новоприбывшего в российскую команду из Эредвизи Намли, который провёл на поле 70 минут. Датчанин старался привлекать к себе внимание, пытался бить, но удачной игру против «Ростова» назвать не получится: из-за слишком большого процента брака. Впрочем, кому было бы легко после открытого чемпионата Нидерландов играть против зажимающегося «Ростова»?
В такую разорванную игру наверняка было тяжело входить, и де Вильен не смог отличиться по-крупному. Зато показал свой технический уровень – убирать мячи на коротком пространстве, под прессингом, у полузащитника получалось здорово. Вдобавок к этому был хороший выстрел со средней дистанции.
А третий гол «Краснодара» сделал Иван Игнатьев. Он здорово протащил мяч с центра поля и сделал удобную голевую на Рустама Халназарова. Так «быки» заканчивали игру.
В результате разгромной победы «Краснодар» с шестью очками стал лидером Кубка «Париматч Премьер». Вряд ли это сильно радовало Мусаева, у которого все мысли только о грядущей Лиге чемпионов и РПЛ, но такой трофей мог бы стать приятным бонусом.
Впрочем, остаётся ещё обыграть «Спартак».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: soccer.ru, twitter.com/matchpremier
Игру между «Ростовом» и «Краснодаром» перенесли на такое раннее время из-за австрийской жары. Первоначально открывать второй тур Кубка «Париматч Премьер» должны были в обед, но организаторы решились не издеваться над здоровьем футболистов. Тем более матч был назначен на воскресенье – и катастрофической потери по телевизионным зрителям наверняка не состоялось.
Хотя привыкать ли участникам южного дерби к высокой температуре? Наверное, нет, но 36 градусов, при которых играли «Краснодар» и ЦСКА, уже совсем перебор.
Мусаев на вторую встречу на товарищеском турнире выпустил Фьолусона и Ольссона. В этом заключалось главное изменение в составе команды Мусаева. На матч против ЦСКА выходили Уткин и Камболов. Место Сафонова в воротах занял Синицын.
В основе «Ростова» вышел, наверное, самый интересный игрок в нынешнем донском составе Роман Ерёменко. И ещё Карпин решил дать шанс в старте Шомуродову, который занял место Байрамяна.
Игра начиналась в хорошем темпе (его на Кубке «Париматч Премьер» не поддерживал только «Спартак»), но при этом конкретных моментов пришлось ждать четверть встречи. Был заблокированный удар Ивелина Попова с линии штрафной, Ольссон старался перебросить Песьякова в ближнем бою, но всё это не тянуло на полноценные голевые моменты.
На исходе двадцати минут всё очевиднее становилось преимущество «Краснодара». «Быки» обложили дончан угловыми. В результате одного из них Фьолусон мог забивать в пустые, но в геройском подкате Глебов своих партнёров выручил, а Ольссон на добивании попал в штангу.
Швед вообще был наиболее активным в составе обеих команд. Тот же Ерёменко старался играть тонко, но получалось не очень удачно (иногда из-за партнёров), а вот Ольссон успевал собирать фолы на своей половине поля, бороться при стандартах, а ещё здорово организовывал контратаки.
И ближе к перерыву он добился своего. Шведский хавбек вошёл в штрафную, где его с нарушением правил остановил Мамин. Арбитр поставил пенальти, который реализовал Ари. Песьяков почти выручил, но вратарю «Ростова» немного не повезло.
Это, кстати, был первый пенальти, назначенный на турнире.
? Ари реализует первый пенальти на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
? #КраснодарРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/rDHEIeXMdE
Отдыхать «Ростов» ушёл, проигрывая. Нельзя сказать, что у «Краснодара» был существенный игровой перевес, но на чужой половине поля «быки» действовали более акцентированно. К тому же сказалась физика. В конце первого тайма команда Карпина выглядела совсем вымотанной. В этом плане соперник выглядел куда предпочтительнее.
К традиционным кадровым переменам на товарищеском турнире тренеры подошли по-разному. Карпин поменял весь состав, Мусаев выпустил только четверо свежих футболистов. Естественно, это лишь упрочило положение «Краснодара». Глобальные перемены по ходу игры добавляют мало сыгранности и цельности.
Ещё до середины второго тайма «быки» сделали после стандарта счёт комфортным. Мяч на свой счёт записал молодой Уткин, но крутым был весь розыгрыш.
?? Даниил Уткин удваивает счёт после розыгрыша стандартного положения.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
? Смотрите игру #КраснодарРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/G6fBDQtwvh
А ведь в прошлом сезоне стандартные положения были слабым местом «Краснодара». Хорошо, если тренерский штаб сможет окончательно исправить этот момент до квалификации Лиги чемпионов.
За «Краснодар» дебютировал голландский новичок де Вильен. Он заменил другого новоприбывшего в российскую команду из Эредвизи Намли, который провёл на поле 70 минут. Датчанин старался привлекать к себе внимание, пытался бить, но удачной игру против «Ростова» назвать не получится: из-за слишком большого процента брака. Впрочем, кому было бы легко после открытого чемпионата Нидерландов играть против зажимающегося «Ростова»?
В такую разорванную игру наверняка было тяжело входить, и де Вильен не смог отличиться по-крупному. Зато показал свой технический уровень – убирать мячи на коротком пространстве, под прессингом, у полузащитника получалось здорово. Вдобавок к этому был хороший выстрел со средней дистанции.
А третий гол «Краснодара» сделал Иван Игнатьев. Он здорово протащил мяч с центра поля и сделал удобную голевую на Рустама Халназарова. Так «быки» заканчивали игру.
Образцовые приём, обработка мяча и пас на выход от Вани Игнатьева. Ну и как итог лёгкий гол Халназарова #КубокПариМатчПремьер #КраснодарРостов 3:0 pic.twitter.com/m9uFI0Nw0a— Ваня Карпов (@OnooQ) June 30, 2019
В результате разгромной победы «Краснодар» с шестью очками стал лидером Кубка «Париматч Премьер». Вряд ли это сильно радовало Мусаева, у которого все мысли только о грядущей Лиге чемпионов и РПЛ, но такой трофей мог бы стать приятным бонусом.
Впрочем, остаётся ещё обыграть «Спартак».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: soccer.ru, twitter.com/matchpremier